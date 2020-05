Gorizia, raddoppia lo spazio per tavolini e sedie

"Da quando è arrivato questo tremendo virus abbiamo condiviso notizie, emozioni e pensieri ogni sera, stringendoci, così da sentirci un po' meno soli, un po' più forti", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Non solo affetto ma, soprattutto, una forte voglia di essere comunità, ci ha uniti, consapevoli che solo insieme e uniti ne usciremo. Ci abbiamo messo tutti il cuore, anche concretamente, con tanti aiuti alla persone maggiormente in difficoltà. Adesso, sul versante sanitario, pur fra mille incertezze e tanta prudenza, si intravede la luce in fondo al tunnel. Ma non possiamo nasconderci che tutto il resto è da ricostruire. Nel mondo, in Europa, in Italia, a Gorizia".

"La situazione è gravissima. Non sappiamo come e quando riprenderanno l'economia, la scuola e tutto il resto. Credo che le prossime settimane, i prossimi mesi, saranno difficilissimi, con attività che non riusciranno a ripartire e tante famiglie in difficoltà. E' questo il momento in cui il nostro senso di comunità dovrà essere ancora più forte. La ripartenza della nostra città dipenderà anche dal sostegno che ognuno di noi sarà in grado di dare. Presto, si spera prima possibile, riapriranno tutti i negozi, i bar, i ristoranti. Ma anche il castello, i musei, i siti storici. Tutto nella massima sicurezza", prosegue Ziberna.

"Stiamo lavorando per creare iniziative, con tutte le misure del caso, per farvi riscoprire la città, la sua storia, i suoi tesori, i suoi parchi, ma anche per farvi riscoprire i nostri locali, i nostri negozi e tutte le attività cui eravamo abituati. Per consentire al maggior numero di persone di poterli frequentare in sicurezza, rispettando il distanziamento sociale daremo la possibilità di utilizzare, all'esterno dei locali, il doppio degli spazi per tavolini e sedie. Seguendo tutti i dispositivi anticontagio dobbiamo riprendere a frequentare la nostra città. Ad acquistare, a "viaggiare" fra vie e piazze, riscoprendo la sua bellezza, la sua gorizianità. Facciamolo. E invito anche chi non abita a Gorizia a visitarla, quando sarà possibile. Gorizia è davvero una città meravigliosa con un fascino che colpisce al cuore. Vi metterò al corrente di tutte le iniziative che faremo".

"E poi, anche oggi, buone notizie sul versante contagi, un positivo in meno, siamo scesi a 24 e un guarito in più, siamo saliti a 53. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.