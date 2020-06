Gorizia riabbraccia Nova Gorica

"Eccoci di nuovo carissimi amici miei con nuove notizie e riflessioni", commenta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Parto dalla delibera che abbiamo approvato su proposta dell'assessore allo sport, Stefano Ceretta che prevede una mavora di quasi 50mila euro per aiutare le associazioni sportive ad affrontare questo difficile momento, in particolare quelle che hanno in gestione palestre, campi e strutture sportive. Un aiuto concreto per sostenere quelle realtà che durante i due mesi di chiusura si sono trovate a fare i conti con attività sospese, richieste di rimborso delle rette e le spese fisse che comunque gravano sui bilanci".

"Lo considero un investimento sulla salute e sull'educazione delle giovani generazioni, che proprio attraverso lo sport, oltre a rafforzare la propria salute e socializzare, hanno l'occasione di imparare valori fondamentali come il rispetto verso le altre persone e verso le regole. Peraltro, va detto che Gorizia ha strutture fra le migliori del territorio e arrivano da tutta la regione, ad esempio, per allenarsi al Fabretto. Il campo sportivo al centro della cittadella dello sport della Campagnuzza. Altre eccellenze di cui dobbiamo essere fieri".

"E parliamo della riapertura del confine. Un altro importante passo verso la normalità. So che c'è chi avrebbe preferito rimanesse chiuso per evitare la fuga verso la Slovenia per l'acquisto di carburante, sigarette e altri prodotti. Posso capire, ma non è così che si possono risolvere problemi che hanno altre cause, ben precise, che denunciamo da tanto tempo: la differente fiscalità e il minor costo del lavoro che rende le attività commerciali slovene decisamente più competitive delle nostre. Chi ha cancellato la Zona franca, a suo tempo, sostenendo che non ci potevano essere, nella nuova Europa, strumenti che avvantaggiano alcuni territori a scapito di altri ha sbagliato di grosso perché, in realtà, ha avvantaggiato una zona a discapito di un'altra. È un errore fatto dalle istituzioni italiane che oggi ancora di più devono rimediare attivando strumenti, come potrebbe essere una zona franca aggiornata, che crei un nuovo equilibrio fiscale a cavallo del confine e che interessi tutta la fascia del Friuli Venezia Giulia. Ma per il commercio potrebbe non bastare", prosegue Ziberna.

"È in atto una grande rivoluzione della distribuzione dovuta, in particolare, alla diffusione dello shopping on line accentuatosi ulteriormente nel periodo Covid-19. Avrete letto la notizia della chiusura di 1.200 punti vendita Zara. Non c'entra se non è presente a Gorizia perché questa notizia riguarda il futuro di tutto il sistema commerciale. È vero che Zara ha perso complessivamente, in questi 3 mesi circa il 50% del fatturato, ma dietro la chiusura c'è una strategia di cambiamento del sistema vendite, con l'intenzione del gruppo di puntare sull'e-commerce. L'online è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente nel corso del trimestre e del 95% rispetto all'aprile 2019 e il suo obiettivo è arrivare a coprire il 25% del fatturato con le vendite online entro il 2022 e battere la concorrenza di H&M e Uniqlo. Questo con forti investimenti. Ciò significa che se i grandi gruppi si stanno rinnovando in questo modo lo dovrà fare anche la piccola e media distribuzione. Altrimenti sarà molto difficile per il commercio tradizionale, in particolare i piccoli negozi, reggere la competizione. Ecco perché, a mio avviso è necessario che le istituzioni, insieme alle associazioni di categoria intensifichino il confronto sul futuro del commercio, in particolare nei centri storici. Non è un problema solo goriziano ma riguarda tutte le città, comprese quelle turistiche, in modo più o meno marcato. Per questo chiederemo alla Regione di assumere un ruolo importante per incentivare il rinnovamento di un settore che, altrimenti, rischia davvero di implodere. Mi piacerebbe sentire anche le vostre opinioni. Un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.