Gorizia, riaperta la scuola di Corte Sant'Ilario

"Oggi, in una videoconferenza, ho parlato con il vicepresidente della giunta regionale, Riccardo Riccardi, per fare il punto della situazione sulla diffusione di Covid-19 e chiedergli dei chiarimenti sull'ospedale", scrive nel consueto 'punto' il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

"Mi ha confermato che, al momento, il San Giovanni di Dio rimane Covid-free e che nei giorni scorsi è stato potenziato il servizio di controllo degli ingressi con l'aiuto di guardie giurate. Inoltre, sono stati ripristinati altri fondamentali servizi come le urgenze di ortopedia. L'assessore Riccardi mi ha annunciato l'arrivo di migliaia di tamponi veloci. Siamo in contatto continuo con i vertici di AsuGi per scambio di informazioni ma anche per segnalare situazioni critiche vissute dai cittadini. A questo proposito ritengo opportuno fornire il numero cui rivolgersi per qualsiasi richiesta di chiarimento su Covid-19: 0407786287. Risponderà personale formato dell'azienda".

"Il Presidente del consiglio ha annunciato in Parlamento che, a brevissimo, sarà firmato un nuovo Dpcm. Mi auguro sia differenziato per aree e che venga scritto con una buona dose di buon senso anche per quanto riguarda gli orari del coprifuoco".

"Il Comune di Gorizia ha un servizio bellissimo che ha sempre funzionato molto bene, la Ludoteca. Con uno sforzo notevole sono stati ripristinati i laboratori a partire da quello che accoglie i bambini da 3 a 6 anni. Si strata di spazi ampi con una raccolta di giochi e ambientazioni organizzati da personale educativo esperto che accoglie i bambini e le bambine per accompagnarli nelle diverse esperienze ludiche. C'è anche il servizio di prestito dei libri. È aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.30. Per informazioni rivolgersi al numero 0481-383500 oppure visitare il sito educareagorizia.2001agsoc.it. Iscrizioni all’indirizzo di posta elettronica educativi@comune.gorizia.it

Portate i bimbi senza paura. Sono presenti tutti i presidi necessari per garantire la massima sicurezza", continua Ziberna.

"Tutti i tamponi fatti a bimbi e insegnanti della scuola d'infanzia Clemente di Corte Sant'Ilario sono risultati negativi e questa mattina sono ripartire le attività scolastiche. Un abbraccio a tutti, anche ai genitori che si sono trovati a dover affrontare i problemi collegati alla situazione. Anche il servizio di economato del Comune è ripartito. Tutti negativi i tamponi dei personale del settore mentre si sta curando a domicilio il collega positivo. Un augurio a lui e a tutte le altre persone coinvolte in questa seconda ondata di contagi. A Gorizia siamo a 117. A quanto risulta si tratta prevalentemente di contagi avvenuti in famiglia. Fra questi anche un altro dipendente comunale del settore manutenzioni. Gli uffici sono stati sanificati e il personale con cui è venuto a contatto si sottoporrà al tampone".

"Come sempre vi invito, cari amici, a rispettare le regole ma anche a evitare che la paura del virus diventi un'ossessione. Dobbiamo mettere in campo tutta la nostra energia per vincere questa battaglia e la vinceremo. Mi raccomando, come dico sempre, per qualsiasi cosa io ci sono. Il Comune c'è. Siamo insieme. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.