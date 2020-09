Gorizia, riapre il nido di via Max Fabiani

Buone notizie da Gorizia. Domani, infatti, riapre l'asilo nido di via Max Fabiani. A darne conferma è il sindaco, Rodolfo Ziberna. "La scorsa settimana vi ho informato che un'educatrice del nido era risultata positiva al virus. Di conseguenza, la struttura era stata chiusa in attesa del tampone effettuato su genitori e insegnanti, circa una cinquantina di persone".

"Sono arrivati i risultati, tutti negativi, a conferma anche del fatto che le misure anti Covid-19 sono state rispettate", prosegue Ziberna. "Quindi, domani l'asilo riaprirà. Voglio ringraziare di cuore genitori e insegnanti per la grande disponibilità e collaborazione. Ma anche il personale dei Sevizi educativi del Comune che, davvero, non si è risparmiato in questi mesi e riconfermo che, in questo settore, i nostri servizi rappresentano un fiore all'occhiello di cui Gorizia può andare orgogliosa".

"Come ho detto più volte dobbiamo imparare a convivere con il virus, consapevoli, continuando a mantenere comportamenti virtuosi, come il distanziamento e la mascherina ma anche affrontando razionalmente situazioni critiche. Sto verificando che c'è un diffuso senso di responsabilità e consapevolezza e questo mi fa molto piacere, perché l'esempio maturo degli adulti si ripercuote sui bambini e il loro comportamento, perlomeno a Gorizia, sembra essere molto sereno. Una delle carte vincenti è la collaborazione fra cittadini e istituzioni e a Gorizia c'è. Grazie davvero. Un abbraccissimo a tutti", conclude Ziberna.