Gorizia, riapre il valico di San Gabriele

Importante novità al confine tra Gorizia e Nova Gorica, dove da oggi, tra le 9 e le 21, le Autorità Slovene hanno deciso di riaprire al transito a pedoni e veicoli (fino a 3,5 tonnellate) il valico confinario di San Gabriele. Il passaggio sarà consentito esclusivamente ai lavoratori transfrontalieri e a chi deve spostarsi per urgenti necessità. Il valico era stato chiuso l'11 marzo per il contenimento del Covid-19.

L'apertura arriva dopo le richieste a Lubiana da parte del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e del collega di Nova Gorica, Klemen Miklavic, che invitavano a trovare una soluzione per un caso anomalo, che aveva creato non poche difficoltà nel momento più critico della fase uno. "Senza dubbio è un passo avanti verso la progressiva normalizzazione - osserva Zibena -, che potrà aver luogo solo di concerto tra i due Governi nazionali e quando la disciplina sull'apertura degli esercizi e servizi sarà la medesima. Con questo provvedimento, però, si dimostra di comprendere che la realtà di Gorizia e Nova Gorica è radicalmente diversa quella di altre zone di confine, perché solo qui realmente si vive il territorio come un unicum".

"Finalmente si comprende che il Gect Go, inteso non solo come strumento di cooperazione territoriale ma come emanazione istituzionale di un territorio che vuole sentirsi unico e unito, è un caso raro a livello europeo e che per questo deve avere una disciplina più attenta e adeguata alle esigenze di una cittadinanza europea che si sposta in entrambi i lati di un confine che, nella realtà, prima del coronavirus, non esisteva più". Questo il commento del deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin alla riapertura di uno dei valichi tra Gorizia e Nova Gorizia ai lavoratori transfrontalieri e a chi ha motivi urgenti di attraversare il confine.

"Il processo di normalizzazione sul confine italo-sloveno, per evitare ogni possibile ricaduta economica negativa per le attività commerciali, dovrà svilupparsi in piena collaborazione e coordinamento tra i due Governi. Lubiana sembra aver compreso, anche se a fatica, che Gorizia e Nova Gorica rappresentano un caso unico, radicalmente diverso dalle altre zone di confine. Mi auguro lo comprenda presto anche Roma e che il Governo italiano possa normare in modo particolare questa realtà".