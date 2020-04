Gorizia Riparte, il Comune scende in campo

"Oggi il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha affermato che dovremo tenere mascherine e distanze sociali fino a quando sarà pronto il vaccino", commenta da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Non sto a discutere se sia giusto o sbagliato ma una cosa chiedo con forza e porrò la questione alla prossima riunione dei sindaci dell'Anci: devono dare subito le indicazioni su come organizzare tutte le attività pubbliche e private, a partire da bar, ristoranti e negozi, ma anche uffici e scuole".

"È fondamentale per ripartire. Come Comune siamo pronti ad affrontare ogni nuova disposizione, a partire dalle scuole, ma ci vuole chiarezza. Siamo pronti anche ad aiutare bar, ristoranti, negozi con consulenze e altro pur di farli ripartire ma, per la miseria, il Governo deve dare subito le regole e far riaprire le attività. Subito", prosegue Ziberna. "Come sapete oggi ho presentato un piano di sostegno a famiglie e attività economiche di oltre 3.600.000 euro. Oltre a tagli drastici di tasse per più di due milioni e altri provvedimenti è stata inserita una posta di 800 mila euro, metà per ristrutturazione di case private e metà per locali commerciali. Per i primi sarà concesso un contributo del 30%, fino a un massimo di 5 mila euro, su qualsiasi lavoro di ristrutturazione mentre per i secondi il contributo sarà sempre del 30% ma fino a un massimo di 10 mila euro. In questo modo, oltre a migliorare il patrimonio immobiliare si innescherà un volano economico, di cui beneficeranno anche le imprese locali".

"Ed è questo lo spirito anche di altri provvedimenti di cui vi parlerò nei prossimi giorni. Chi lo desidera può riascoltare la mia diretta Facebook di questa mattina, in cui ho spiegato altri dettagli degli aiuti previsti per aiutare famiglie e imprese. Non mi stancherò di ripeterlo: dobbiamo ripartire e tutti dobbiamo dare una mano comprando il più possibile a Gorizia. Saremo noi, nel prossimo futuro, a fare la differenza per la sopravvivenza del nostro tessuto commerciale".

"Adesso veniamo al resoconto dei contagi, ancora una scossa di assestamento con due nuovi contagi che risalgono a 28. Non abbattiamoci, era prevedibile dopo tante giornate vuote. So che vi ho detto tante volte di rimanere a casa ma oggi vi faccio un appello ancora più forte a indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale. Ho visto ancora troppa gente che se ne dimentica o non lo fa. Non ci sono scuse, se vogliamo riaprire subito, e lo vogliamo fortemente, dobbiamo abituarci a rispettare queste misure. Non c'è alternativa. È tanto che non vi dico che vi voglio bene, vero? Grande abbraccio affettuoso", conclude Ziberna.