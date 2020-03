Gorizia, salgono a 27 i casi positivi

Consueto 'bollettino' giornaliero da Gorizia, con gli aggiornamenti del sindaco Rodolfo Ziberna. "Ieri vi ho comunicato che i primi malati cominciano a guarire, ma è altrettanto vero che ci sono ancora casi che stanno emergendo da tamponi eseguiti almeno una decina di giorni fa e resi noti in queste ore. È questo il motivo dell'impennata che fra ieri e oggi registra sette nuovi contagiati da Covid-19, per un totale di 27, alcuni dei quali collegati a focolai scoppiati in altre zone della regione. Fortunatamente sembrano essere tutti in buone condizioni".

"Complessivamente, in regione i positivi Covid-19 sono 930 di cui 385 in provincia di Udine, 320 in quella di Trieste, 170 in quella di Pordenone e 57 in quella di Gorizia. Questo è il quadro numerico ma, come ho detto ieri, sono convinto che fra qualche giorno ci sarà un drastico calo conseguente alla reclusione cui ci stiamo sottomettendo. Dobbiamo avere fiducia e ritenerci fortunati che il virus in quest'area abbia picchiato meno che in altre parti, dove stanno contando i morti a centinaia. Gorizia è sempre con il cuore vicino a loro", prosegue Ziberna.

"Oggi ho avuto delle riunioni anche per pensare al dopo. È doveroso, dobbiamo farlo. C'è gente che mi scrive preoccupata, alcuni disperati. Persone che non hanno più uno stipendio ma solo spese. Altre che non sanno se in futuro avranno ancora un lavoro. No. Non dobbiamo permettere che questo accada. Tutti dovranno essere sostenuti, le famiglie come gli operatori economici. Nessuno dovrà cedere. Insieme a chi sta lottando perché il sistema Italia rimanga in piedi sarò sempre in prima linea, perché dallo Stato arrivino gli aiuti necessari e sono certo che la Regione farà la sua parte. Come Comune faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per aiutare tutti e già nel prossimo bilancio, che andrà in discussione in consiglio comunale speriamo entro metà aprile, c'è l'intenzione di inserire i primi 100 mila euro, che dirotteremo da eventi e iniziative culturali e turistiche che non si svolgeranno in questi mesi. Sono certo che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione daranno il loro contributo e già alcune proposte stanno arrivando. È una guerra che potremo vincere solo insieme. Insieme ce la faremo", conclude il sindaco Ziberna.

Il Comune di Gorizia è al fianco di chi, in questa emergenza, ha bisogno di aiuto. Sono stati attivati due canali per gestire spese e servizi a domicilio, a cura del settore Welfare comunale e dalla Protezione civile in collaborazione con la Croce Rossa. Chi ha difficoltà a uscire di casa per incombenze urgenti può chiamare questi numeri: ti sostenGO - 0481 383377 (lunedì-venerdì 8.30-18.30) per sostegno socio assistenziale, distribuzione a casa di spesa alimentare indispensabile, farmaci, piccole commissioni indispensabili.

Servizio comunale di Protezione civile - 0481 383480 (sabato, domenica e festivi, 8.30-18.30) per distribuzione a casa di spesa alimentare indispensabile, farmaci, piccole commissioni indispensabili.