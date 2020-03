Gorizia, salgono a nove i casi positivi

"Cari amici, eccoci di nuovo insieme per l'aggiornamento serale che per me è diventato un appuntamento irrinunciabile perché mi sembra di incontrarvi di persona", scrive il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Anche oggi ci sono stati nuovi casi che hanno portato il totale in regione a 386. Uno in più anche a Gorizia, che arriva a nove contagiati. Da quanto ci è dato sapere non versano in gravi condizioni".

"La notizia positiva è che la Regione ha predisposto un nuovo piano sanitario che affronterà il problema maggiore di questa situazione, ovvero l'insufficienza dei posti di terapia intensiva. Il presidente Fedriga e il vice e assessore alla salute Riccardi hanno annunciato che i posti saranno portati da 29 a 94, distribuiti in vari ospedali fra cui quello di Gorizia. Non conosco ancora i dettagli ma appena avrò approfondito vi riferirò tutto".

"Credetemi, questo è davvero il problema sanitario maggiore e riuscire ad affrontarlo in questi termini significa compiere un passo avanti nella battaglia per la salvezza di vite umane. Ma, come ho sempre detto, dobbiamo anche pensare ai risvolti economici per sostenere e aiutare le famiglie, i commercianti, gli artigiani e tutti coloro che stanno pagando un prezzo altissimo per le conseguenze del virus. Domani approfondiremo il decreto del Governo e cercheremo di informare il più possibile i cittadini. Ma ci riuniremo anche come Giunta comunale per approvare alcuni interventi, fra cui la gratuità delle zone blu, e predisporre altri mirati a singole categorie o particolari gruppi di persone".

"Dobbiamo continuare a essere positivi e per questo voglio pubblicare i disegni fatti dai bambini della prima classe della Ungaretti che mi sono stati inviati dalla rappresentante di classe insieme alle maestre. Sono bellissimi. Pieni di colori e di speranza. La nostra speranza", conclude Ziberna.