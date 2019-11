Gorizia saluta la sua Cecilia Seghizzi

Gorizia dà l’estremo commiato a Cecilia Seghizzi. La musicista, compositrice, didatta e artista, spentasi all’età di 111 anni, è stata salutata con una cerimonia funebre nella chiesa Cattedrale dei Santi Ilario e Taziano officiata da monsignor Ruggero Dipiazza, già parroco della chiesa di San Rocco nell’omonimo Borgo, assieme a don Nicola Ban, parroco della cattedrale, don Stefano Goina, don Maurizio Qualizza e monsignor Gino Pasquali. Ad accompagnare la Santa Messa il coro e l’orchestra dell’Accademia musicale Città di Gorizia, la cui parte musicale è stata diretta da Carlo Grandi mentre la parte corale da Manuela Marussi.

“Quello che resta è l’amore donato, il servizio, la capacità di mettersi a disposizione di chi ha bisogno di speranza, di un aiuto. Il Signore non fa i calcoli come noi, perché siamo tutti salvati da lui con quella generosità infinita che lui mette in cantiere fin quanto nasciamo – ha sottolineato monsignor Ruggero Dipiazza. “Come rispondiamo a questo atto di amore nella nostra vita? Mentre pensavo alla vita di Cecilia, un’amica di tanti anni, ha dato una testimonianza importante. Essere immagine e somiglianza di Dio significa attivare una serie di possibilità che il Signore mette nella nostra vita, che inserisce nel nostro meccanismo delicato e importante. Rispondere al dono di Dio con una visione che via via si esprime con i talenti e le capacità di ognuno. Cecilia non possiamo dire partecipasse sempre alla Messa ma seguiva una religiosità delle cose preziose. Il suo era un talento che diventava insegnamento, la capacità di far fruttare i propri talenti”.

“Tutto ciò per dire ‘grazie’ al Signore per tutto ciò che il Signore mette nelle nostre mani. Cecilia è la contrapposizione visiva della storia della città, quanto lei continuava a potenziare nella sua vita ciò che erano le potenzialità, tanto dall’altra parte la città ne veniva fuori morendo. A 90 anni voleva ancora mettersi in gioco con le nuove tecnologie, quasi volendo rinnovare se stessa, riportare un quotidiano sempre teso al futuro”, ha proseguito Dipiazza.

“La Gorizia degli anni ‘50 ha fatto nascere il Polifonico, cresciuto negli anni successivi quando la città era un fermento. Ora non è che comprando un biglietto con un posto a sedere si ha la cultura automaticamente. Cecilia ha speso i suoi 111 anni in una maniera straordinaria, mai tranquilla. Voleva luce, voleva colore, voleva mostrare la luce della vita che a nessuna età può spegnersi o diventare grigia. Dobbiamo essere grati per quello che ha dato e per quello che abbiamo ricevuto e prendere insegnamento, mettendo in cantiere nuove speranze, nuove forme, nuove capacità di stare insieme. I titoli non fanno la città, la città si costruisce con il quotidiano. Nel momento in cui si spegne questa voce, questo grido per noi che ne abbiamo bisogno, chiediamo al Signore di non far morire le speranze, di non coltivare l’inutile, il banale, lo sciocco. Una città vera”, ha concluso Dipiazza.

Foto di Renzo Crobe.