Gorizia sarà pronta per le aperture. Mercoledì nuova igienizzazione

"È arrivata in questi minuti la notizia che alcune riaperture, fra cui ristoranti, bar e parrucchiere, potrebbero essere anticipate a lunedì 18 maggio. Perlomeno in Friuli Venezia Giulia, come aveva chiesto il governatore Fedriga. Sono davvero molto contento perché, credetemi, sentire la disperazione di gente che sta perdendo tutto è insopportabile", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Dobbiamo ripartire e ridare speranza per il futuro a tutti. Domani vi aggiornerò su tutte le novità".

"Intanto, avevamo promesso un'igienizzazione periodica delle strade e così facciamo. Con una novita: a effettuare l'operazione, su nostra richiesta, saranno le Unità della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e, in particolare, saranno impiegati assetti del Reggimento Logistico “Pozzuolo del Friuli”, che coordinerà l’operazione, Reggimento Lagunari “Serenissima”, Reggimento “Genova Cavalleria” (IV) e II Reggimento Genio Guastatori. A gestire la pianificazione dell'operazione, che avrà luogo mercoledì, sarà la Protezione civile comunale. I militari utilizzeranno apparati di bonifica “Sanijet” in grado di erogare vapore secco a una temperatura fino a 180°, assolutamente innocui per persone e animali. Ringrazio sentitamente il Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani per aver dato fin da subito la massima disponibilità e un grazie anche alla Protezione civile, sempre in prima linea".

"Anche oggi belle notizie sul fronte contagi, non solo non ci sono nuovi casi ma sono ancora calati i positivi, 22, con conseguente aumento di guariti, 55. Cari amici, oggi ancora di più un grandissimo abbraccio", conclude Ziberna.