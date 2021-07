Gorizia, scoperto con mezzo chilo di marijuana e 55 piante di canapa

Un uomo di 48 anni, originario della Macedonia ma residente a Gorizia, è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana e 55 piante di canapa indiana. Dovrà rispondere di importazione, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Parte della droga era nascosta in uno zaino a bordo di un'auto che era appena entrata in Italia attraverso il valico sloveno di via Vittorio Veneto. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 400 grammi di marijuana e le piante, a vari stadi di crescita, che lo straniero coltivava sul terrazzo.

L'arresto è stato convalidato dal Gip di Gorizia, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora.