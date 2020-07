Gorizia, senso unico lungo Corso Italia

A Gorizia sarà radicalmente modificata la viabilità nell'arteria più importante della città. Nel giro di qualche mese, in Corso Italia, sarà, infatti, introdotto il senso unico, in direzione nord, che partirà dalla rotatoria di piazza Saba, a ridosso della stazione ferroviaria, e arriverà fino a via Diaz, al confine con l'isola pedonale di corso Verdi.

Con la cancellazione del doppio senso di marcia troverà spazio, su un lato della carreggiata, anche una pista ciclabile, senza la necessità di togliere i parcheggi, il cui numero rimarrà inalterato rispetto alla situazione attuale.

"Si tratta di una vera e propria rivoluzione - confermano il sindaco, Rodolfo Ziberna e l'assessore alla viabilità, Stefano Ceretta -, che consentirà di valorizzare al meglio, anche sotto l'aspetto commerciale questo importante asse cittadino, che sta diventando bellissimo con la riqualificazione in atto. I caratteristici controviali saranno, infatti, liberati dalle piste ciclabili e potranno così essere fruiti al meglio per le passeggiate e per le iniziative di animazione e commerciali. Introdurremo finalmente una pista ciclabile nella massima sicurezza e una viabilità complessiva molto più funzionale visto che le laterali di corso Italia consentiranno quella circolarità del traffico anche in uscita senza creare problemi".

Il senso unico proseguirà anche sulla prima parte di via Diaz, fino a via Rispondo. Saranno interessati anche i sensi unici di via Buonarroti e via Canova, i quali saranno invertiti per creare una cella di rotazione coerente con il senso di marcia di progetto del corso.

La pista ciclabile, come detto, sarà collocata sul nastro stradale, a sinistra, e sarà separata dalla sosta e dalla carreggiata con marciapiede per garantirne la protezione dai veicoli a motore. La sosta dei veicoli sarà disposta su ambo i lati per mantenere pressoché invariato il numero di stalli. Le fermate del bus (ad eccezione di quelle oggi provvisorie) disposte secondo il senso di marcia di progetto (direzione nord) saranno confermate.