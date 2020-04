Gorizia, spazi esterni gratis per le attività

"In questi giorni vediamo tanta più gente in giro per la città e questo non può che fare piacere a tutti, perché avevamo bisogno di uscire, di respirare aria pura, di recuperare un po' di normalità", commenta da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Ci sono, purtroppo, ancora tante persone che non riescono proprio a capire che, all'esterno, si devono coprire naso e bocca. Non vi sono eccezioni. E la distanza uno dall'altro deve essere di almeno un metro. E non ci si può fermare in gruppo davanti ai bar a sorseggiare il caffè ordinato da remoto. Non si può. Punto".

"Proprio per evitare questi assembramenti scriverò al Governatore Fedriga e ai vertici dell'Anci per vedere se sarà possibile, in questa prima fase, consentire la collocazione di sedie distanziate davanti ai bar per evitare gli assembramenti in piedi. Intanto stiamo lavorando per prepararci alla prossima fase, sperando arrivi più presto possibile, quando riapriranno bar e ristoranti. Sto lavorando, insieme all'assessore alle attività produttive, Roberto Sartori, per concedere gratuitamente, a esercenti e ristoratori che lo chiederanno, la possibilità di ampliare al massimo gli spazi esterni davanti ai locali, sia in centro sia in periferia. Questo dovrebbe consentire di limitare la perdita di clientela. In ogni caso, insieme ad Ascom e associazione artigiani, cercheremo ogni soluzione possibile per far ripartire il commercio cittadino e chiedo anche a tutti gli operatori economici di mettere insieme tutte le idee che ci vengono in mente per rilanciare la nostra città. Come Comune, oltre ad azzerare gran parte delle tasse e fornire aiuti assistenziali, c'è la totale disponibilità ad appoggiare iniziative condivise che possano sostenere la ripartenza. Tutto per la nostra città", prosegue Ziberna.

"E veniamo all'aggiornamento sui contagiati. La situazione appare stabile, con il numero complessivo dei positivi fermo a 43 e un guarito in più che porta il totale a 31. Ricordiamo sempre che nel totale ci sono anche i tanti asintomatici. Mi raccomando, fate i bravi. Grande abbraccio", conclude Ziberna.