Gorizia studia la sua 'fase due'

"Come vi avevo assicurato stiamo lavorando ora per affrontare non già la crisi sanitaria, che sta seguendo in modo eccellente la Regione (ricordo a tutti che siamo la regione del nord con i migliori risultati), bensì per affrontare la tragedia economica, che rischia di mettere in ginocchio aziende, commercianti, artigiani", spiega il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Ciascuno deve fare la sua parte. Ieri abbiamo formulato le nostre proposte alla Regione e suo tramite al Governo nazionale. Oggi abbiamo dato vita a un tavolo virtuale al quale far sedere i rappresentanti delle categorie economiche e le università. Ciascuno, in base alle proprie conoscenze, proporrà al Comune misure da adottare insieme a beneficio del nostro territorio, che è diverso da tutti gli altri".

"Oltre agli interventi alle famiglie, intendiamo ridurre al minimo possibile, dopo averne bloccato la riscossione, quei tributi riferiti a servizi che di fatto sono stati poco usati dai commercianti (Tosap, Tari, ecc.). Ciò che è certo è che ce la metteremo tutta, seppur con le scarse risorse di cui un Comune può disporre, ma la collaborazione mai come in questo momento fa la forza. E dimostreremo ancor di più che noi Goriziani sappiamo esserlo!", continua Ziberna.

"Ora argomento mascherine. Come vi avevo anticipato il criterio di distribuzione delle nuove 7.400 mascherine pluriuso regionali (che si aggiungono alle 11mila già distribuite) è quello anagrafico (scendiamo di età rispetto ai 75 anni e poi 66 anni delle due ripartizioni) tenendo conto, però, del numero di componenti del nucleo familiare, privilegiando le famiglie più numerose perché maggiore è il rischio di contagio. Oltre alle persone che per loro patologie in caso di infezione correrebbero maggiori rischi. Man mano che giungeranno altre scenderemo ancora di età, sebbene a Gorizia tra farmacie e privati sono più di 25 mila le mascherine di diversi tipi messe in circolazione".

"Infine l’aggiornamento sul virus a Gorizia. Il numero di contagiati, facendo il saldo tra i nuovi e chi invece è guarito, ci incoraggia ulteriormente. Ieri avevamo 31 positivi, mentre oggi siamo a 30. Abbiamo un guarito in più. La metà delle perone oggi in quarantena lo è a titolo precauzionale", prosegue Ziberna.

"Amiche e amici, non siamo affatto usciti dal tunnel, sebbene la luce ora si intraveda. E queste belle notizie le dobbiamo anche a voi, alla vostra voglia di ritornare alla situazione di prima osservando tutte le prescrizioni e raccomandazioni. Continuiamo a farlo, anche se tutti noi proviamo insofferenza, stanchezza, dolore per gli affetti che ci mancano, per la quotidianità che ci appartiene! Non pregiudichiamo questo risultato facendo correre rischi a noi e ai nostri cari! Dimostriamo a tutti quanto sappiamo essere forti. Io posso promettervi che, come ho fatto sin dal primo giorno, darò tutto me stesso per tutelare la nostra città e voi tutti. Continuiamo a farlo, tutti insieme. Sono fiero di voi! Un forte, fortissimo abbraccio virtuale a tutti!", conclude il sindaco di Gorizia.