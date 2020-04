Gorizia, tutti i tamponi negativi nella casa di riposo Culot

"Ci sono tante persone per cui una visita ai propri cari, in cimitero, rappresenta un importante momento di serenità. E ci sono persone che, in questi due mesi hanno perso qualcuno che hanno dovuto salutare con un funerale frettoloso, senza poter più avere un momento di raccoglimento sulla sua tomba", commenta il sindaco d i Gorizia, Rodolfo Ziberna. "È arrivato il momento di dire basta. Dopo due mesi di chiusura praticamente totale delle nostre vite dobbiamo ripartire, con tutte le precauzioni e le misure anti contagio possibile ma dobbiamo farlo. Non siamo pazzi, abbiamo semplicemente capito che non si può attendere che il virus se ne vada completamente perché rischiano di passare altri mesi, se basta. E rischiamo di dover contare altri tipi di malati. Altri tipi di morti. E allora dobbiamo avere il coraggio di dare fiducia ai cittadini punendo pesantemente chi sgarra".

"Ho detto più volte che farò tutto ciò che mi sarà possibile per far ripartire la città. Ci saranno misure importanti di sostegno a famiglie e categorie economiche ma voglio anche cercare di recuperare riti e abitudini che afferiscono alla nostra parte più spirituale, più emotiva e affettiva. Per questo, domani, firmerò un'ordinanza per riaprire i 6 cimiteri cittadini, da mercoledì. Non sarà un'apertura indiscriminata, sarà predisposto un calendario delle giornate e degli orari, alcuni al mattino altri il pomeriggio. Con la presenza costante di un custode".

"Si dovrà rigorosamente entrare con la mascherina e preferibilmente con i guanti. Tutto dovrà avvenire nella massima sicurezza e dovrà essere rispettata la distanza sociale. Domani vi darò tutte le informazioni, che veicoleremo anche su altri canali. Lo faccio perché ritengo che i cimiteri possano essere equiparati ai luoghi di culto, indipendentemente dal credo religioso. Si va in cimitero per una preghiera e un momento di raccoglimento come è permesso per le chiese, che sono tutte aperte. Non l'ho fatto prima perché era giusto attendere fino alla fine di aprile per avviare la cosiddetta fase due. Purtroppo non è mia facoltà aprire altro altrimenti lo farei, sempre rispettando le norme di sicurezza", continua Ziberna.

"Vi tedio ancora qualche riga per darvi una bellissima notizia. Tutti i 45 anziani della casa di riposo Culot sono risultati negativi al tampone superando alla grande lo screening. Anche gli operatori sono risultati negativi. Due di loro sono ancora in attesa degli esiti del tampone. Ho preparato questo aggiornamento prima della seduta del consiglio comunale in cui siamo impegnati per la discussione sul bilancio per cui anche stasera non riesco a darvi le notizie aggiornate sui positivi. Domani, vi prometto, farò un dettagliato punto della situazione. Abbraccissimo", conclude il sindaco.