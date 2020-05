Gorizia, un positivo in più, ma sono cinque i guariti

"Riaprire tutto in sicurezza il più presto possibile. Lo dico da tanto perché solo chi vive sul territorio, in mezzo alla gente, capisce la situazione e si rende conto che ogni giorno di chiusura in più ritarda la possibile ripresa dell'economia favorendo la nascita di problemi sociali di difficile gestione", commenta da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Sembra lo stia capendo anche il Governo che, dalle ultime dichiarazioni del presidente del consiglio, potrebbe decidere di anticipare la riapertura rispetto ai programmi precedenti. Mi auguro davvero che sia così come mi auguro che vengano stanziati fondi sufficienti per la ripartenza e venga fatta chiarezza su tutti gli aspetti, a partire dalle scuole".

"I Comuni stanno rinunciando alle tasse e concentrando tutte le risorse possibili per contrastare gli effetti del Covid-19 ma non potremo resistere a lungo senza un consistente intervento dello Stato. Finiti i pochi fondi di cui i Comuni dispongono non ci sarà più possibilità di aiuto. Quindi è indispensabile fare presto".

"Per quanto riguarda i contagi la situazione si mantiene buona con un positivo in più ma cinque persone in quarantena in meno. Il solito ma non meno sentito abbraccio", conclude Ziberna.