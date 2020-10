Gorizia, un positivo nella Scuola d'infanzia di Corte Sant'Ilario

"Tutti speravamo che la seconda ondata non arrivasse e nessuno era certo che accadesse. Ma è arrivata e i contagi stanno crescendo esponenzialmente", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Teniamo, però, sempre presente che si stanno facendo molti tamponi in più e che i pazienti ricoverati sono meno rispetto alla fase iniziale. Teniamo anche presente che di Covid 19 si guarisce, anche se questo dato viene spesso dimenticato. A Gorizia i positivi sono oggi 43, mentre altre 46 persone sono in quarantena. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 109 ai quali si aggiungeranno, ci auguriamo, tutti i positivi attuali".

"Oggi è stato trovato positivo un operatore della Scuola d'infanzia di Corte Sant'Ilario e come prevedono i protocolli sanitari la struttura sarà chiusa per essere igienizzata e saranno effettuati tutti i tamponi previsti".

"In questi giorni sto cercando di parlare con più gente possibile e sento che sta crescendo nuovamente la paura, di essere contagiati, di perdere il lavoro, di non riuscire ad andare avanti con l'attività. C'è tanta ansia. È normale e comprensibile perché il futuro ci sembra molto incerto. Ma, come ho detto fin dall'inizio, se riusciremo a stare insieme, a sentirci comunità, riusciremo ad affrontare tutti i problemi. Come Comune stiamo valutando nuovi, possibili interventi a sostegno delle famiglie e dell'economia, ma mi dovete aiutare ad aiutare. Non abbiate timore, vergogna o paura a chiedere supporto ai servizi sociali. Se serve anche al sottoscritto. Ne verremo fuori, come nella prima fase. Ne sono certo. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.