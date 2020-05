Gorizia vara nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà

"Cari amici, a mitigare, in parte, la tristezza per la morte di un altro goriziano a causa del Covid-19, comunicata ieri, gli eccezionali dati di oggi che vedono i guariti arrivare a 60 e i positivi scendere a 16", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Numeri davvero buoni, che ci fanno sperare di aver intrapreso la strada verso l'uscita dal tunnel. Non pensiamo, però, di diminuire l'attenzione: dobbiamo rispettare le regole, soprattutto il distanziamento sociale. Vedo troppa gente in giro vicinissima con la mascherina abbassata. E non sono familiari. Stiamo attenti. Ma dobbiamo anche pensare ad affrontare i grandissimi problemi economici e sociali che il Covid-19 sta creando alle famiglie e alle attività economiche".

"Grazie alla recente approvazione del bilancio comunale, siamo riusciti, in questi giorni, a rendere disponibili altri 120 mila euro per aiutare le famiglie dopo l'esaurimento dei fondi per i buoni spesa. Saranno erogati contributi in denaro, a partire da 150 euro, alle famiglie in difficoltà, sulla base di determinati criteri, approvati insieme agli altri Comuni dell'ambito socio assistenziale Alto Isontino. Non ci saranno moduli da compilare, ma si dovrà telefonare al numero 0481/383377 e rispondere alle domande dell'operatore. Sarà accertato se ci sono i requisiti per ottenere il contributo. Chiamate in ogni caso, anche se avete dubbi, perché ci sono anche altre misure per rispondere ai vari problemi. Mi raccomando, non abbiate paura né pudore. Quello che sta accadendo coinvolge tutti e nessuno deve essere lasciato solo".

"Ci sono categorie particolarmente colpite, quelle riconducibili al piccolo e medio commercio e artigianato. Molti potrebbero riaprire lunedì ma le linee guida per attivare tutti i dispositivi anti contagio sono per diversi davvero impraticabili. Anch'io mi aggiungo alle voci che chiedono una modifica di queste disposizioni, non si tratta di abbassare le misure di sicurezza, ma di ragionare con maggior buon senso su questi provvedimenti. Far riaprire significa mettere le attività nelle condizioni di poter lavorare non di costringere a chiudere, oppure a spendere un patrimonio per ripartire. Buon senso, ragazzi. Buon senso. Quello che a volte sembra essersi perso chissà dove. Un grande abbraccio, ragazze e ragazzi", conclude Ziberna.