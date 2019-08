Brutto incidente a Gradisca d'Isonzo all'altezza del ristorante Al Ponte. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Gradisca, intervenuti per rilievi e viabilità, tre auto si sono scontrate. Due persone sono rimaste ferite, assistite dal pesonale medico di un'ambulanza e di un'autolettiga.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e per la bonifica della carreggiata. Il sinistro ha provocato rallentamenti.