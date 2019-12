Gradisca, aperto il Centro permanente per i rimpatri

Il nuovo Centro permanente per i rimpatri di Gradisca ha aperto ufficialmente i battenti questa mattina. La struttura, che tecnicamente è un carcere amministrativo per gli immigrati irregolari in attesa di espulsione, sorge accanto al Cara, il Centro accoglienza per richiedenti asilo. “Il Cpr – ha ricordato il Prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello – potrà accogliere fino a 150 persone”, che potranno essere trattenute “per un massimo di sei mesi”.

Oggi, il centro è stato inaugurato con pochi ospiti, anche perché, fino alla fine di gennaio, per problemi di riscaldamento, non sarà disponibile un intero padiglione. In attesa della sistemazione, la capienza sarà di 60 persone. Massima attenzione è stata posta sulla vigilanza. “E’ stato approntato un innovativo sistema di video-sorveglianza che può contare su quasi 200 telecamere”, spiega ancora il Prefetto. “Inoltre, sono stati aggregati 50 militari, mentre una trentina di unità delle Forze dell'ordine si occuperanno della sicurezza della struttura".

Sulla convivenza con il Cara, Marchesiello assicura che non ci saranno problemi dal momento che, in questa fase, “i flussi lungo la rotta balcanica si sono quasi del tutto interrotti e i richiedenti asilo sono circa 120”. L’aspetto che, invece, andrà valutato è quello dell’assistenza sanitaria, da concordare con gli enti e le strutture del territorio, con i quali – assicura ancora il Prefetto – c’è un costante aggiornamento e un rapporto costruttivo.

Nel frattempo, l'assemblea No Cpr - No Frontiere promuove per martedì 17 dicembre dalle 8.30 un presidio per dire no al nuovo centro detentivo di Gradisca.

La deputata dem Debora Serracchiani, invece, ha fatto sapere che è in corso "un dialogo serrato con il Viminale per evitare che nel comune isontino rimangano contemporaneamente operative le strutture del Cpr e del Cara. In queste ore e anche nei prossimi giorni - aggiunge Serracchiani - continueremo con grande determinazione a chiedere che venga rispettato l'impegno politico preso dal ministro Minniti, chee aveva assicurato che le due strutture, Cpr e Cara, non sarebbero state mantenute entrambe attive a Gradisca".