Gradisca, entra nel Cpr e un'ora dopo si toglie la vita

Era appena arrivato al Cpr di Gradisca da un’altra regione. Dopo appena un’ora, approfittando dell’assenza dei suoi nuovi compagni di camerata, si è tolto la vita. In quei sessanta minuti di mercoledì sera si è consumata la tragedia di un cittadino pakistano di 28 anni, trovato esanime dai compagni che hanno subito allertato gli operatori del Centro. Si tratta del secondo suicidio nel Centro per i rimpatri. Nel dicembre del 2021, un tunisino si era tolto la vita mentre era in isolamento per il Covid.

“Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto – dice il Garante dei detenuti del Comune di Gradisca, Giovanna Corbatto – e sarà difficile comprenderle in futuro, al di là di verificare il percorso che lo ha portato nel Cpr. Sappiamo che il Cpr è una struttura abominevole, ma la vicenda non sia strumentalizzata”.

“C’è profondo dolore - afferma il sindaco di Gradisca, Linda Tomasinsig – per quanto accaduto. Il Cpr mostra tutte le contraddizioni del sistema del trattenimento in Italia. Contesto l’esistenza di questa struttura, luogo in cui le condizioni della detenzione porta spesso alla disperazione. Lì non è tutelato nessuno: né chi è detenuto – conclude - né il personale delle cooperative e delle forze dell’ordine che ci lavorano”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche il Centro Balducci di Zugliano, la Comunità di San Martino al Campo di Trieste, il Consorzio Italiano di Solidarietà, la Rete DASI Fvg e la Rete nazionale RiVolti ai Balcani, che chiedono, nonostante si tratti di un suicidio, l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. “A poco serve sostenere che la tragica scelta del giovane - scrivono - è stata imprevedibile o che la brevità della permanenza non consente di legare il gesto alle condizioni della struttura. Questa ennesima tragedia solleva interrogativi inquietanti sull’esistenza e il concreto funzionamento di questa istituzione”.