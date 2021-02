Gradisca, Istituto comprensivo in quarantena

E' stata disposta la quarantena per insegnanti, studenti e personale dell'Istituto comprensivo 'della Torre' di Gradisca d'Isonzo. Come spiega il sindaco Linda Tomasinsig, i genitori hanno ricevuto ieri, tramite registro elettronico, la comunicazione del provvedimento del Dipartimento di prevenzione con il quale è stato disposto l'isolamento per tutti gli alunni e il personale della scuola dell'infanzia e delle medie e per dieci classi della primaria Dante Alighieri.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto ci sono 15 tra allievi e insegnanti positivi al Covid, suddivisi nelle diverse classi. Inoltre, c'è una maggiore attenzione del Dipartimento di prevenzione poiché in almeno un caso c'è un collegamento con un focolaio di variante inglese.

"Genitori, studenti e personale sono invitati a seguire le indicazioni dei medici del Dipartimento di prevenzione osservando la quarantena e recandosi a eseguire il tampone nella data indicata. Per agevolare le famiglie abbiamo richiesto all'AsuGi di tenere la sessione di tamponi a Gradisca. Nei prossimi giorni, assieme al personale sanitario, l'Amministrazione comunale predisporrà gli spazi e quindi comunicherà alle famiglie il luogo e le tempistiche di esecuzione dei test", spiega il primo cittadino.

"Dalle parole della dirigente Luisa Zappa, con la quale siamo in stretto contatto - prosegue Tomasinsig -, riportiamo quanto riferitole dal Dipartimento che aiuta a capire la situazione. Il provvedimento di quarantena interessa i singoli alunni, i docenti e il personale scolastico. I conviventi di questi non dovranno seguire la quarantena e non verrà per loro emesso nessun provvedimento restrittivo. Ci si augura il rispetto rigoroso delle prescrizioni dell'isolamento - prosegue il sindaco - la cui trasgressione si configura come un reato, affinché sia efficace il contenimento della diffusione del contagio. Siamo consapevoli che quanto richiesto è un grande sacrificio per i bambini e le famiglie, che dovranno sopportare sicuramente un grande disagio ma ribadiamo che è importante per la salute dei nostri figli, di chi tra noi è più fragile e, in sostanza, di tutta la comunità osservare scrupolosamente il provvedimento di quarantena".

"Invitiamo tutti ad avere fiducia in chi si è assunto la responsabilità di una decisione così drastica e a cooperare con la scuola e l'amministrazione in questo difficile momento. Vi assicuriamo che siamo tra noi in stretto contatto per gestire al meglio la situazione", conclude Tomasinsig.