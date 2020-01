Gradisca non vuole il Cpr

Prosegue la mobilitazione dell’assemblea No Cpr - No Frontiere Fvg, che ha organizzato una settimana di mobilitazione. Il calendario culminerà sabato 1° febbraio proprio a Gradisca d’Isonzo, davanti all’ex caserma Polonio, con un corteo e un pranzo sociale, seguiti da un concerto punk “in solidarietà con le persone recluse”. Questa sera, invece, a Trieste, piazza della Borsa è stata la cornice per un presidio cui seguirà un corteo.

La mobilitazione, secondo l’assemblea avverrà, affinché “la storia di Vakhtang esca nelle piazze e non si esaurisca in alcuni articoli online e perché la voglia di chiudere tutti i Cpr sia evidente. E' fondamentale la partecipazione di tutti – conclude l’assemblea - sappiamo di essere in tanti a volerlo, non troviamoci in poche persone in strada. Facciamo chiudere questi luoghi infernali”.

Nel frattempo, domani sera si riunirà il Consiglio Comunale di Gradisca con un punto all’ordine del giorno dedicato proprio al Centro per i rimpatri. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale sarà portato all’attenzione dell’assise un documento che chiederà ufficialmente la chiusura del Cpr. Anche il Cara deve essere superato, utilizzando il modello dell’accoglienza diffusa. Il documento sarà presentato direttamente al Ministro dell’Interno.

"A partire dal 16 dicembre 2019, data di apertura del Cpr di Gradisca d'Isonzo, si è avuta notizia di diversi tentativi di fuga, dei quali almeno due riusciti, di numerosi gravi episodi di autolesionismo e di un tentativo di suicidio da parte di detenuti nella struttura”, si legge nel testo. “Il 18 gennaio, poi, è deceduto all'ospedale di Gorizia un detenuto della struttura, il cittadino georgiano Enukidze Vakhtang, in circostanze tuttora da chiarire”.

Tra le varie testimonianze riportate, oltre a quella del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private delle libertà personali, anche i numerosi consiglieri regionali e parlamentari che hanno visitato la struttura e che hanno sottolineato come l’ex caserma Polonio non sia “in grado di poter ospitare per lunghi periodi i migranti” tra i quali “a causa delle condizioni in cui sono trattenuti (assoluta mancanza di spazi comuni, lungo periodo di detenzione) si creano tensioni e tentativi di fuga o danneggiamenti che implicano l’utilizzo continuo delle forze di Polizia per mantenere il controllo”.

Non solo, ma l’Ordine del Giorno ricorda le parole dell’ex presidente Debora Serracchiani e dell’attuale governatore, Massimiliano Fedriga, che avevano posto come condizione per l’apertura del Cpr la contestuale chiusura del Cara. Poi non avvenuta.

Necessario, quindi, ribadire “al Ministro dell’interno l'indisponibilità a ospitare sul territorio di Gradisca un Centro per i rimpatri. Anche in seguito ai gravi fatti avvenuti nella struttura, se ne chiede l'immediata chiusura, ribadendo l’impossibilità per il Comune di continuare ad assorbire l’impatto derivante dalla presenza contestuale anche del Cara”.

La richiesta, poi, di chiedere alla Procura della Repubblica di fare “massima chiarezza” sulla vicenda del giovane georgiano. Il sindaco, dunque, dovrà “informare il Ministro su quanto ha potuto constatare nel corso della sua visita alla struttura”.