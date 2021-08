Grado, colto da malore muore sulla spiaggia

Si è sentito male sulla spiaggetta di Banco d'Orio, a Grado, e per lui non c'è stato nulla da fare. Sullo specchio d'acqua antistante l'Isola del Sole, intorno alle 16, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Grado, la Guardia Costiera e l'equipaggio dell'elicottero sanitario per soccorrere l'uomo. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione. L'allarme è stato lanciato da alcuni diportisti.