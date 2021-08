Incidente in mare, ieri a Grado, nella zona del Banco d'Orio. Un uomo di 30 anni di Gradisca d'Isonzo è rimasto ferito dopo essere stato colpito dall'elica di un natante, nella parte del tronco. Dopo l'allarme, è stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario, inviato dalla Sores, che lo ha trasportato in volo all'ospedale Cattinara di Trieste. Fortunatamente non è in pericolo di vita.