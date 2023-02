Grado, la Guardia Costiera sequestra un deposito di rifiuti

Nei giorni scorsi, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado hanno sequestrato un rilevante quantitativo di rifiuti, in tre distinte aree all'interno di un terreno in locazione a una società del settore edile e costruzioni, per una superficie totale di circa 148 metri quadri.

In particolare, nel corso delle indagini, sono stati posti i sigilli a un ingente quantitativo di rifiuti di varia natura derivante da materiali di scarto edilizio: 180 metri cubi circa di cumuli di rifiuti, in parte contaminati da rifiuti speciali tra cui rifiuti in legno, vetro e cartongesso, oltre a cassoni contenenti materiale derivante da demolizione.

Le attività investigative hanno accertato che la società non aveva alcuna autorizzazione ambientale e che i rifiuti situati sul terreno fossero in massima parte senza alcuna protezione su un'area scoperta e, quindi, esposti all'azione degli agenti atmosferici con concreto rischio di inquinamento per l’ambiente.

Ravvisandosi gli estremi per la contestazione dell’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, previsto dal Testo Unico Ambientale, il titolare dell’impresa è stato denunciato; gli è stato anche imposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante il corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti individuati.