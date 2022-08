Grado, malore durante una gita in Laguna

Nel primo pomeriggio di ieri, è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone una segnalazione partita dal Comandante della Motonave Nuova Cristina per una passeggera che si era sentita male mentre si trovava in località Porto Buso, zona Anfora, per effettuare il consueto giro panoramico della laguna di Grado.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Monfalcone, gli uomini dell’Ufficio circondariale Marittimo di Grado sono intervenuti sul posto con la Motovedetta SAR CP 846. I militari hanno imbarcato a bordo il personale sanitario prontamente giunto da Monfalcone.

Appena individuata la Motonave Cristina, a causa dei bassi fondali che caratterizzano la zona, i militari hanno convenuto di effettuare una manovra di affiancamento laterale per il successivo trasbordo in sicurezza del personale medico.

Giunti a bordo, gli operatori sanitari hanno constatato che la signora, una turista 64enne di Cuneo, in laguna con un gruppo di amici in vacanza, fortunatamente non risultava in pericolo di vita. E' stato così disposto il suo trasporto a terra con la Motovedetta SAR CP 846 e il successivo sbarco in sicurezza al Molo Torpediniere di Grado, dove ad attenderla c'era un’ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale di Monfalcone.