Grado, Municipio chiuso per sanificazione

Anche il Municipio di Grado chiude. Lo ha disposto il sindaco Dario Raugna che informa i cittadini: "Gli uffici non saranno accessibili da oggi, venerdì 30 ottobre, fino a lunedì 2 novembre incluso per una sanificazione precauzionale".

"Il provvedimento è stato preso a seguito del riscontro di un caso positivo al Covid 19, che è stato prontamente isolato e monitorato. I servizi del Comune operanti in Municipio sono attivi al telefono e via mail. Per urgenze: 0431 898111/ 0431 898229", conclude Raugna.