Grado, passato il picco di marea del mattino

Buone notizie da Grado, dove da questa mattina all'alba le squadre locali di Protezione civile erano allertate per seguire il picco di marea. Il livello massimo - 1,26 metri - è stato raggiunto intorno alle 7; già a partire dalle 6.30 la popolazione è stata avvisata mediante sirene. Per fortuna, non si sono registrati particolari problemi alla viabilità o allagamenti. I volontari continueranno a monitorare la situazione, in particolare domattina, quando è previsto un altro picco.

Sull'Isola del Sole ci sono alcune utenze che sono rimaste senza elettricità. "Siamo a conoscenza della mancanza di corrente in un rione di città giardino, come squadra ci siamo già attivati contattando Enel ed E-distribuzione così da consentire una priorità sul lavoro, ma vi chiediamo gentilmente di contattare l'803500 per segnalare il guasto comunicando il codice pod così da permettere ai tecnici di intervenire in tempi brevi", informano dalla Protezione civile di Grado.