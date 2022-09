Grado, passeggero aggredisce un autista del bus

Ennesimo caso di violenza sul trasporto pubblico locale. Questa mattina, nella stazione dei bus di Grado, un utente ha colpito da dietro l’autista di una corriera, sferrandogli due pugni alla testa mentre stava controllando i biglietti dei passeggeri in salita. E’ stato necessario l’intervento in emergenza dei sanitari e delle forze dell’ordine, che hanno preso in custodia l'aggressore.

"Si tratta dell’ennesimo atto di comportamento grave e lesivo ai danni degli operatori del trasporto", denuncia Antonio Pittelli, segretario generale Fit Cisl Fvg, a nome di Filt Cgil, Uil Trasporti e Faisa Cisl. "Siamo fortemente preoccupati da questa degenerazione che coinvolge, purtroppo, tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico, siano essi autisti, capitreno, macchinisti, controllori, personale delle biglietterie e di front line".

"Notiamo, purtroppo, una diffusione in crescendo delle aggressioni, per numero e per gravità. E questo avviene da tutte le fasce di utenza, quando, invece, nel periodo pre-Covid si trattava per lo più di casi isolati e legati a soggetti che potremmo definire 'particolari'. Precisiamo che il trasporto pubblico rimane, comunque, il mezzo più sicuro e comodo per la mobilità collettiva e per i singoli utenti. Servono, quindi, interventi urgenti e puntuali per frenare questa deriva".

"Riteniamo necessario, assieme alle altre organizzazioni sindacali, un forte coordinamento tra tutti i soggetti garanti dell'ordine pubblico e le parti sociali per un più puntuale controllo del territorio”.

"Per sensibilizzare aziende e istituzioni affinchè si accorgano del problema e mettano in campo azioni concrete, venerdì 16 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che interesserà anche le nostre aziende regionali. Diamo la piena solidarietà al conducente aggredito e a tutti i suoi colleghi", conclude Pittelli.

"Anche in questo caso la direzione di Arriva Udine, il Presidente Angelo Costa e l’amministratore delegato Aniello Semplice desiderano esprimere all’autista coinvolto vicinanza e pieno e reale sostegno, fino a - se necessario - costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale", si legge in una nota di Arriva Udine. "Atti di violenza, verbale o fisica, ai danni di persone che svolgono il proprio lavoro non sono accettabili e vanno sempre condannati".

"Riguardo all’azione di contrasto all'evasione del biglietto, la direzione aziendale conferma la propria determinazione a proseguire con la linea adottata negli ultimi mesi, caratterizzata da una forte e coordinata azione di controllo che ha portato a elevare nel periodo gennaio – luglio 2022 più di 7.500 sanzioni, con un incremento del 1.200% rispetto allo stesso periodo del 2021. Non ci si limiterà ad agire nell’azione di contrasto, ma si procederà con tutte le azioni possibili per recuperare l’importo della sanzione dovuta: questo è doveroso nel rispetto di tutti i passeggeri - e sono la stragrande maggioranza - che comprano il biglietto".