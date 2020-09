Grado, sequestrati oltre 30 chili di fasolari e 'cuori di mare'

Nei giorni scorsi, la Guardia Costiera di Monfalcone ha proceduto al sequestro di 33,5 chili di molluschi bivalvi appartenenti alle specie “Fasolaro” e “Cuore di mare” nel Mercato di Grado. Il prodotto in questione è stato scoperto nascosto a bordo di due pescherecci appartenenti alla locale marineria, in violazione degli obblighi di registrazione del pescato.

L’occultamento serviva verosimilmente a non far transitare i molluschi dal Centro di Spedizione, come previsto dall’iter sanitario, imposto per legge a tutela della salute dei consumatori. Una delle due unità sanzionate, inoltre, aveva conferito parte del prodotto ittico in violazione degli orari obbligatori di sbarco previsti dalla vigente normativa regionale.

Norme che servono a evitare l’eccessivo sfruttamento della risorsa ittica e a tutelare le tante imprese di pesca che operano correttamente e con tali risorse riescono a sostenersi economicamente. Recentemente, infatti, la stessa Capitaneria di Porto di Monfalcone ha contribuito, d’intesa con il locale Consorzio di Gestione dei Molluschi, a delineare nuove modalità esecutive, avallate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per garantire a tutte le 40 unità dedite alla pesca dei “Fasolari” nel Compartimento Marittimo, una maggiore accessibilità a questa risorsa ittica.

Un'azione che si è resa necessaria per permettere alle imprese di pesca più in difficoltà di superare il particolare momento critico, legato alla scarsa presenza degli altri molluschi bivalvi: “Vongole” e “Cannolicchi”. Il rispetto delle regole stabilite diventa quindi essenziale per permettere la sostenibilità economica e ambientale del comparto.

L’ipotesi sanzionatoria, che prevede il pagamento di una multa da 2mila a 6mila euro, è ancora in fase di definizione in quanto sono tutt’ora in corso gli accertamenti da parte della Capitaneria di Porto per valutare ulteriori profili di responsabilità ai danni dei trasgressori. Prevista inoltre l’assegnazione di tre punti sulla Licenza di Pesca e al Comandante dell’unità.

L’attività, frutto di appostamenti condotti dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Monfalcone nell’ambito delle attività istituzionali volte al controllo e alla repressione di distribuzione illecita di prodotto ittico nonché a tutela della salute del consumatore finale, è stata condotta con la collaborazione del personale medico veterinario della locale Azienda Sanitaria, che ha proceduto a disporre l’immediata reimmissione a mare del prodotto ittico sequestrato. L'operazione si è svolta con il supporto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado che ha messo a disposizione la motovedetta CP 2084 per le operazioni di liberazione del prodotto ittico.