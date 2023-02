Grado, sversamento nel porto Mandracchio

I volontari di Protezione Civile del Comune di Grado sono stati attivati questa mattina, a supporto, dalla Capitaneria di Porto, per uno sversamento di sostanze inquinanti nel porto Mandracchio, all'altezza del mercato ittico. La squadra sta operando per posizionare delle panne per assorbire la sostanza oleosa; presumibilmente si tratta di idrocarburi.

Uno sversamento aveva richiesto l'intervento della Protezione Civile, sempre nel porto Mandracchio, due giorni fa. Anche in quel caso l'attivazione era giunta dalla Guardia Costiera.

Pare essersi risolto, invece, il problema d'inquinamento lungo il corso del fiume Fiume, a Pasiano di Pordenone, all'altezza dei Molini, indicativamente nella zona retrostante il palazzo del Municipio.

Una chiazza oleosa era stata segnalata ieri da un cittadino che ha allertato i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Questi ultimi si sono subito attivati, su richiesta dei pompieri, per posizionare una panna assorbente in modo da contenere lo sversamento, presumibilmente di idrocarburi. La panna rimarrà in loco fino a questa sera. Sul posto anche il personale dell'Arpa per campionamenti.