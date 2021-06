Grado, tanti turisti in giro senza mascherina

"Ricevo diverse segnalazioni in ordine al mancato utilizzo della mascherina all’aperto, soprattutto da parte dei turisti stranieri che provengono da Paesi in cui questi presidi, all’esterno, non sono obbligatori", fa sapere il sindaco di Grado, Dario Raugna. "Polizia Locale e Carabinieri sono impegnati nei controlli, ma è del tutto evidente che un fenomeno così generalizzato per essere presidiato necessiterebbe di un esercito. Quando le norme sono ingovernabili il risultato è l’inottemperanza".

"L’anno scorso, durante l’estate, venne chiesto di utilizzare la mascherina solo all’interno dei locali, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro all’esterno e ciò ci consentì di affrontare la stagione estiva con ottimi risultati sotto il profilo della tenuta sanitaria. Non comprendo perché quest’anno il legislatore non abbia fatto tesoro dell’esperienza passata, visto che è in corso una campagna vaccinale. Continueremo a presidiare il paese con la forza che abbiamo a disposizione, auspicando che il legislatore emani provvedimenti applicabili e logici, in linea con l’esperienza passata", conclude Raugna.