Grado, troppe persone senza mascherina

"Ieri a Grado si registravano troppe persone senza mascherina", inizia così il post di 'avviso ai naviganti' del sindaco dell'Isola d'oro Dario Raugna che annuncia 'tolleranza zero' con chi non rispetta le regole. "Non si trattava di persone in solitaria che facevano attività fisica, tutti comprendono come sia difficile respirare durante uno sforzo fisico con un filtro davanti alla bocca, ma di pedoni che passeggiavano per le le vie del centro".

"Abbiamo fatto tanti sacrifici per uscire dal lockdown e, senza un comportamento coscienzioso da parte di tutti, rischiamo di fare due passi in dietro anziché uno in avanti. All'inizio della pandemia le forze di polizia hanno mantenuto un atteggiamento preventivo, informando le persone sull'importanza di attenersi ad alcune norme comportamentali che ormai tutti conoscono o dovrebbero conoscere".

"Oggi ci saranno controlli maggiormente stringenti da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri e i trasgressori saranno sanzionati. Uomo avvisato mezzo salvato", conclude Raugna.