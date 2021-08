Grandinata nel Pordenonese, Vigili al lavoro a Fiume Veneto e Azzano X

Proseguono i lavori dei Vigili del fuoco di Pordenone per gli interventi di copertura, con opere provvisionali, dei tetti danneggiati dalla grandinata di domenica 1° agosto 2021.

I comuni più colpiti dall’evento atmosferico sono quelli di Azzano Decimo e Fiume Veneto.

I Vigili del fuoco stanno operando con più squadre e con l’ausilio di tre autoscale provenienti dai comandi dei Vigili del fuoco di Belluno, Udine e Trieste.

Uno dei lavori più complessi della giornata odierna è stato fatto in frazione Bannia, nel comune di Fiume Veneto, dove i vigili del fuoco hanno operato con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) due autoscale e l’ausilio di gru e piattaforme di ditte esterne per coprire con dei teli un capannone di circa 4000 metri quadrati di un’azienda locale. Per operare in sicurezza su questo intervento e stata richiesta l’interruzione di una linea elettrica da 30.000 volt che passava a pochi metri da dove i Vigili del fuoco stavano operando.