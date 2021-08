Grandinata sul Friuli Occidentale, si continua a lavorare

Dalla mattinata di ieri, i Vigili del fuoco di Pordenone stanno operando senza sosta a causa delle richieste di soccorso dovute al maltempo che, con una forte grandinata, ha causato ingenti danni.

Sono più di 70 gli interventi, la maggior parte per sistemare delle coperture sui tetti danneggiati dai chicchi di ghiaccio, già portati a termine e alcuni quelli in coda. I pompieri pordenonesi hanno messo in campo tutte le forze disponibili e stanno operando anche con tre autoscale giunte in supporto dai comandi di Belluno, Trieste e Udine.