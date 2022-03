Grave incidente ad Azzano Decimo, quattro persone ferite

Quattro persone ferite in modo serio, una delle quali grave. Ma poteva essere peggiore il bilancio del tremendo incidente accaduto attorno alle 14 in via Fiumicino, la strada che porta da Azzano Decimo a Corva. Pauroso lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori arrivati sul posto.

Una Opel Astra era incastrata sotto a un camion, che si era ribaltato su un fianco, mentre un’Audi A1 rossa era volata giù dalla scarpata, dopo aver letteralmente scavalcato il guard rail.

Frenetico e tempestivo l’intervento del personale sanitario, arrivato con tre ambulanze e l’elisoccorso, così come quello dei Vigili del Fuoco di Pordenone e San Vito al Tagliamento, che hanno lavorato con i divaricatori e le pinze oleodinamiche per estrarre il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato nell’abitacolo e portato all’ospedale di Pordenone con l’ambulanza, così come il guidatore dell’Astra.

Peggio è andata alle due donne a bordo dell’Audi, soccorse sul campo adiacente alla strada dove sono volate con l’auto. Dopo le prime cure sul posto, una di loro è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, l’altra è stata caricata su un’ambulanza diretta al Santa Maria degli Angeli. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Azzano Decimo per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe colpito il guard rail, sbandando e andando a scontrarsi frontalmente con l’Audi per poi proseguire la corsa su un lato, finendo per schiantarsi sull’Astra. La strada è stata chiusa per un paio d’ore per consentire le operazioni di soccorso; il traffico ha subìto forti rallentamenti.