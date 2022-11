Grave incidente auto-bici a San Quirino

Versa in gravi condizioni una persona che questa mattina è rimasta coinvolta in un incidente accaduto lungo la regionale 251, a Roiata, nel comune di San Quirino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno alle 6.30, la persona in sella a una bici si è scontata con una vettura.

L'impatto è stato piuttosto violento: è stata sbalzata di circa sei metri, rovinando a terra. Immediata la chiamata al Nue 112: sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso.

La persona è stata trovata incosciente. Assistita tempestivamente dalle equipes sanitarie, è stata trasportata in volo, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.