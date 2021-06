Grave incidente in moto a Lauco, feriti due centauri

Grave incidente stradale a Lauco, nella frazione di Chiassis, lungo la viabilità che da Villa Santina porta a Ovaro, la regionale 355, all'incrocio con la frazione di Chiassis di Sotto. È successo ieri intorno alle 17.

Il conducente di una moto Honda, un uomo di 32 anni della Bassa Friulana, che viaggiava insieme a una passeggera di 28 anni, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il motociclista è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Versa in pericolo di vita.

Ferita anche la giovane, pare in maniera meno grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza della moto e della sede stradale, e i Carabinieri della Compagnia del capoluogo carnico, per tutti i rilievi e gli accertamenti.