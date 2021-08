Grave incidente in moto ad Aquileia

Grave incidente intorno alle 22 ad Aquileia, all'altezza del ristorante "Corallo", lungo via Beligna, dove, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una moto ha perso il controllo ed è finito fuori strada.

Si tratta di una fuoriuscita autonoma, che non ha coinvolto altri mezzi. Dopo l'allarme, la sala operativa della Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso e un'ambulanza.

La persona in sella alla due ruote era incosciente all'arrivo dei soccorsi ed è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per un fattivo supporto al personale sanitario, per la messa in sicurezza della sede stradale e del veicolo incidentato.