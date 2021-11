Grave incidente lungo la Ferrata a Varmo

Grave incidente questa mattina, intorno alle 6.40, lungo l’ex provinciale 95 – la Ferrata – a Varmo, all’altezza della rotonda. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all’innesto con l’ex provinciale 39 per Latisana.

Ci sarebbero almeno tre feriti, due dei quali in gravi condizioni; una persona è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo.

Sul posto i Vigili del fuoco di Udine con la squadra del distaccamento di Latisana e con quella del distaccamento volontario di Codroipo, che hanno dato assistenza al personale sanitario, arrivato anche con l’elisoccorso regionale, per soccorrere i feriti.

Poi i pompieri hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli in incidentati e di tutta l'area del sinistro. Disagi alla viabilità.