Grave incidente moto-furgone a Moimacco

Versa in gravi condizioni un uomo che, nel primo pomeriggio, è rimasto ferito in un incidente lungo la regionale 54, a Moimacco. Mentre viaggiava in sella alla sua moto si è scontrato con un furgone, finendo all'interno del mezzo.

E' scattata immediatamente una richiesta di aiuto al Nue 112. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Mentre i mezzi stavano raggiungendo il luogo dell'incidente, l'infermiere della Sores ha guidato le persone presenti sul posto nelle prime fondamentali manovre salvavita.

Attivati per quanto di competenza anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con le equipe sanitarie che hanno soccorso il motociclista.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con l'equipe medica dell'elisoccorso a bordo.