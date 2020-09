Grave incidente stradale all'incrocio Snaidero a Majano

Grave incidente stradale all'incrocio "Snaidero", lungo la regionale 463, all'altezza del tratto che prende il nome di via Osoppo, poco dopo le 16.30 di oggi, a Majano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Majano, si sono scontrati un Suv e una Fiat Panda. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale con le ambulanze. A supporto, per la viabilità, anche i Carabinieri della Stazione di Majano. Per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco.