Grave incidente sul lavoro a Fagagna

Un ragazzo di circa 23 anni di età e una seconda persona sono stati soccorsi questo pomeriggio per le lesioni riportate a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato in una azienda di Fagagna.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stavano lavorando con un prodotto chimico, si è liberata una sostanza tossica. Il giovane di 23 anni è rimasto gravemente ustionato; l'altra persona è rimasta intossicata per aver inalato la sostanza.

Inviati immediatamente sul posto un'automedica proveniente da Udine, due ambulanze da San Daniele del Friuli e da Udine e l'elisoccorso.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso, in elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per una prima valutazione; l'altra persona è stata accompagnata nello stesso ospedale in ambulanza con a bordo il medico dell'automedica, in codice giallo.

Attivati anche i Vigili del fuoco arrivati sul posto con una squadra proveniente Udine.