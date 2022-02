Grave incidente sul lavoro a Muggia

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio in un'azienda agricola di Muggia. Un operaio di 53 anni è caduto, battendo la testa. Nell'impatto, molto violento, ha riportato ferite molto serie.

A lanciare l'allarme, intorno alle 16, i colleghi, che l'hanno trovato a terra, sanguinante, vicino a una scala.

L'uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara, dove è stato ricoverato per un forte trauma cranico. Sul posto anche la Polizia di Stato e l’Ispettorato del lavoro, per tutti gli accertamenti del caso. Non è escluso che possa essere stato colto da un malore.