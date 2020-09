Grave incidente sulla via Tarcentina, due centauri feriti

Grave incidente stradale sulla via Tarcentina, nel pomeriggio, all'altezza della Calchere, in ingresso a Nimis per chi proviene dalla Perla del Friuli.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate una moto sulla quale viaggiavano due persone, e una vettura. La due ruote è finita contro un platano, accartocciandosi.

I due centauri sono finiti sull'asfalto. Uno è stato trasportata d'urgenza, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un'altra persona coinvolta è rimasta ferita in maniera seria.

Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli.