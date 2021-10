Grave incidente tra bici lungo la translagunare

E' di due feriti il bilancio di un incidente tra bici avvenuto, poco dopo le 14.30, lungo la ciclabile translagunare, che costeggia la regionale 352, all'altezza della progressiva chilometrica 37, nel territorio del comune di Grado.

In ospedale una ciclista di 38 anni di Pozzuolo del Friuli, che stava pedalando assieme al marito (rimasto illeso); lo scontro si è verificato con un gruppo di ciclisti che procedeva nell'altro senso di marcia. Grave un 73enne di San Stino di Livenza, trasportato in eliambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Per la 38enne, invece, la sala operativa della Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza che l'ha trasportata al nosocomio di Monfalcone. Ha riportato ferite severe, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia locale di Grado e i Carabinieri della Stazione dell'Isola d'Oro, in moto, a supporto. Nessun disagio per la viabilità.