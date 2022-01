Grave infortunio sul lavoro a Majano

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, in un'azienda di Majano. Un ragazzo di 21 anni di Ragogna che stava lavorando all'esterno di un container per il conferimento di rifiuti, è rimasto schiacciato; per cause in corso di accertamento, infatti, una delle porte si è improvvisamente sganciata.

L'operaio ha riportato una gravissima lesione alla testa. Soccorso immediatamente dai colleghi, che hanno chiamato il 112, è stato poi assistito dal personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, dove è stato trasportato d'urgenza in ambulanza. Dal nosocomio della Collinare poi il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Udine dove il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva. Per lui la prognosi è riservata.

Sul posto gli ispettori dell'Azienda Sanitaria che cercheranno di fare luce sulle cause di questo gravissimo infortunio sul lavoro.