Grave infortunio sul lavoro a Maniago

Versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, un operaio di 59 anni, di Maniago, che questo pomeriggio, intorno alle 14, mentre stava movimentando un muletto, all'interno di una fabbrica in via dell'Industria, a Maniago, è rimasto schiacciato tra due cassoni di metallo contenenti scarti di rame.

Soccorso immediatamente dai colleghi, che hanno chiamato il 112, è stato assistito dal personale sanitario dell'elicottero decollato dalla base di Campoformido, e dall'equipaggio di una autoambulanza. Stabilizzato, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per politraumi.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Maniago, insieme agli Ispettori del Lavoro dell'azienda sanitaria che procedono per cercare di capire cosa possa essere accaduto.