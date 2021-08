Grave infortunio sul lavoro a Monfalcone

Grave infortunio sul lavoro questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Monfalcone, lungo Strada di Grado, in uno stabilimento di ferramenta.

Per cause al vaglio della Polizia di Stato del Commissariato della Città dei Cantieri, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone, un uomo di 35 anni è caduto da un lucernaio, da un altezza di circa 6 metri.

Aiutato dapprima dalle persone che si trovavano in quel momento sul posto, che hanno chiamato il Nue 112, l'uomo è stato poi soccorso dalla equipe medica di una ambulanza e dall'equipe medica dell'elicottero, decollato dalla elibase di Campoformido. Ferito in maniera grave, l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Cattinara di Trieste.